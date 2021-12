(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il match , valido per la sesta giornata del gruppo C della Uefa Conference League 2021/22, si gioca giovedì 9 dicembre alle ore 18.45 nello stadio dell’Esercito Bulgaro di. La squadra di Mourinho va alla caccia del primo posto nel girone ma deve vincere e sperare in un non successo del Bodo Glimt. Le probabili L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Conference League, dove vedere: streaming e diretta TV8? Dove vedere-Bodo/Glimt, streaming gratis OGGI LIVE e diretta TV Conference League Probabili formazioni, 2^ giornata Europa League Zorya-streaming gratis LIVE e diretta TV8? Dove vedere Conference ...

Advertising

DiMarzio : #Roma | #RuiPatricio, #Smalling e #Mkhitaryan fuori per scelta di #Mourinho - romanewseu : #Ibañez, palcoscenico europeo con la Nazionale sullo sfondo. Ma occhio alle incursioni di #Yomov… - MCalcioNews : Verso Cska Sofia-Roma, Mourinho: il tecnico dovrà fare a meno di Reynolds - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: CONFERENCE LEAGUE - CSKA Sofia-Roma, Mourinho esclude Rui Patricio, Smalling e Mkhitaryan dai convocati - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - CSKA Sofia-Roma, Mourinho esclude Rui Patricio, Smalling e Mkhitaryan dai convocati -

Ultime Notizie dalla rete : CSKA Sofia

Giovedì 9 dicembre Gruppo A : Alashkert - Maccabi Tel - Aviv , LASK - HJK Helsinki Gruppo B : Gent - Flora Tallinn , Partizan - Anorthosis Famagusta Gruppo C :- Roma , Zorya Luhansk - ...... la Roma di José Mourinho , inserita nel Gruppo C della terza competizione continentale per squadre di club, fa visita al, in Bulgaria. I giallorossi, già qualificati per la fase a ...La Roma è pronta a scendere in campo domani, giovedì 9 dicembre, in Conference League per giocare in Bulgaria contro il CSKA Sofia ...Probabili formazioni CSKA Sofia Roma: diretta tv e notizie alla vigilia su moduli e titolari per la partita di Conference League ...