Cartabia | “La mia presenza ad Atreju è un atto dovuto” E anticipa alla platea | “Subito la riforma del Csm”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il mio intervento ad2021 «è unperché in una democrazia si dialoga soprattutto con l’opposizione»: così il ministro della Giustizia Marta, intervenendomanifestazione di Fratelli d’Italia in svolgimento a piazza Risorgimento, a Roma.ad: “La prossimasarà quella del Csm” Sollecitata dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, laha poi parlato di riforme. E menzionato la principale: «Il Csm e l’ordinamento giudiziario è il prossimo imminente appuntamento di riforme», ha assicurato la ministra della Giustizia. «Ho proceduto partendo dell’esistente, mettendo al lavoro una commissione tecnica, ho ascoltato proposte dei gruppi ...

Così la ministra della Giustizia, Marta, ad Atreju. "Ho proceduto mettendo al lavoro una ...cercando un punto percorribile - ha spiegatoIo potrei avere in mente lariforma ideale, ma si ...Io potrei avere in mente lariforma ideale, ma si tratta di trovare una riforma possibile. Mi ...ha illustrato così la filosofia della riforma: "Il governo non sta lavorando né a una ..."Il Csm e l'ordinamento giudiziario è il prossimo imminente appuntamento di riforme". Lo ha assicurato il ministro della Giustizia, Marta Cartabia. "Ho proceduto partendo dell'esistente - ha aggiunto ...«A partire da domani mattina alle 8 ci sarà una consultazione di tutti i gruppi di maggioranza per trovare punti convergenza». Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ad Atreju, la ke ...