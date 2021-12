Bellanova d’accordo con Zuccotti: “Continuare a tenere le scuole aperte” (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA – “Oggi il dottor Zuccotti, primario del Buzzi, segnala l’importanza di Continuare a tenere le scuole aperte. Luoghi di socializzazione per i nostri figli. Una battaglia che Italia Viva ha portato avanti proprio consapevole dei risvolti che solitudine e isolamento avrebbero potuto provocare. È importantissimo l’impegno di tutti affinché i nostri figli – anche in una situazione complessa come quella che viviamo da tempo – possano vivere gli spazi scolastici. Nel rispetto delle regole che ci siamo dati in questa pandemia, ma provando a non togliere quello spazio importantissimo per la buona tenuta psicofisica delle ragazze e dei ragazzi”. Lo afferma su Facebook Teresa Bellanova (foto), vice ministra alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, nonché presidente e senatrice di Italia ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA – “Oggi il dottor, primario del Buzzi, segnala l’importanza dile. Luoghi di socializzazione per i nostri figli. Una battaglia che Italia Viva ha portato avanti proprio consapevole dei risvolti che solitudine e isolamento avrebbero potuto provocare. È importantissimo l’impegno di tutti affinché i nostri figli – anche in una situazione complessa come quella che viviamo da tempo – possano vivere gli spazi scolastici. Nel rispetto delle regole che ci siamo dati in questa pandemia, ma provando a non togliere quello spazio importantissimo per la buona tenuta psicofisica delle ragazze e dei ragazzi”. Lo afferma su Facebook Teresa(foto), vice ministra alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, nonché presidente e senatrice di Italia ...

Advertising

Lopinionista : Bellanova d'accordo con Zuccotti: 'Continuare a tenere le scuole aperte' - josedal65 : @Ilnovelliere @eugeniomarino2 @CarloCalenda Non sono d’accordo, lula come la bellanova, non hanno potuto studiare,… - OttoGerbotto : RT @LucillaMasini: Italia Viva appoggia la destra: NO al reddito di cittadinanza e NO al contributo di Solidarietà. Se siamo tutti d'accord… - aquilarandagia3 : RT @LucillaMasini: Italia Viva appoggia la destra: NO al reddito di cittadinanza e NO al contributo di Solidarietà. Se siamo tutti d'accord… - HALTEREGO28 : RT @LucillaMasini: Italia Viva appoggia la destra: NO al reddito di cittadinanza e NO al contributo di Solidarietà. Se siamo tutti d'accord… -