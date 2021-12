Amici, Raimondo Todaro si infuria: arriva un provvedimento disciplinare? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Amici, Raimondo Todaro va davvero su tutte le furie a causa di alcuni ballerini della scuola, potrebbe arrivare un nuovo provvedimento disciplinare? Proprio da poco si è conclusa una nuova puntata della consueta striscia quotidiana del talent show di Canale Cinque che ogni anno riscuote sempre maggior successo contro ogni tipo di concorrenza. Il motivo Leggi su youmovies (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.va davvero su tutte le furie a causa di alcuni ballerini della scuola, potrebbere un nuovo? Proprio da poco si è conclusa una nuova puntata della consueta striscia quotidiana del talent show di Canale Cinque che ogni anno riscuote sempre maggior successo contro ogni tipo di concorrenza. Il motivo

