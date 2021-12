Allegri: "Contento per il risultato ma abbiamo sbagliato troppi gol, serve cinismo" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo la vittoria sul Malmö, Allegri ha commentato la prestazione della Juventus ai microfoni di Sky. Leggi su 90min (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo la vittoria sul Malmö,ha commentato la prestazione della Juventus ai microfoni di Sky.

Advertising

juventusfc : Allegri ?? «Rabiot in Nazionale francese gioca nei due di metà campo e fa molto bene; @AlvaroMorata e Kean mi hanno… - JManiaSite : #Allegri contento per il primo posto nel girone di #ChampionsLeague, ma preoccupato per il secondo tempo in vista d… - MondoBN : POSTPARTITA, Allegri: “Contento - juvemyheart : RT @mirkonicolino: #Allegri: 'Sono contento dei ragazzi che hanno giocato stasera. Chi pochi minuti, chi come #DeWinter l'intera partita. S… - Fabio64535537 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, Allegri contento a metà: 'Bel risultato, ma abbiamo sbagliato troppi gol' -