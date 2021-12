«Variante Omicron più contagiosa ma meno grave», i ricercatori cauti sui primi dai dal Sudafrica: «Altre settimane per le conferme» (Di martedì 7 dicembre 2021) I ricercatori del Medical Research Council del Sudafrica hanno pubblicato una prima parziale sintesi dei loro studi sulla Variante Omicron del Coronavirus. Secondo gli scienziati, la mutazione del virus potrebbe essere più contagiosa ma meno grave. Serviranno, però, ancora alcune settimane per un pronunciamento definitivo. Nella provincia di Gauteng, i ricercatori hanno rilevato «l’assenza di un aumento significativo dei decessi ospedalieri in relazione all’aumento del tasso di casi». Ma lo studio mette in guardia: la discrepanza potrebbe essere dovuta «al consueto ritardo che si manifesta tra casi e decessi». La maggiore trasmissibilità Per quanto riguarda la trasmissibilità, lo studio rileva che sia «l’elevata percentuale di ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Idel Medical Research Council delhanno pubblicato una prima parziale sintesi dei loro studi sulladel Coronavirus. Secondo gli scienziati, la mutazione del virus potrebbe essere piùma. Serviranno, però, ancora alcuneper un pronunciamento definitivo. Nella provincia di Gauteng, ihanno rilevato «l’assenza di un aumento significativo dei decessi ospedalieri in relazione all’aumento del tasso di casi». Ma lo studio mette in guardia: la discrepanza potrebbe essere dovuta «al consueto ritardo che si manifesta tra casi e decessi». La maggiore trasmissibilità Per quanto riguarda la trasmissibilità, lo studio rileva che sia «l’elevata percentuale di ...

Advertising

ladyonorato : Intanto, gli azionisti di Pfizer e Moderna guadagnano 7.8 miliardi in una settimana grazie alla scoperta della “pre… - manlius84 : Caro @HuffPostItalia leggo con sgomento questo articolo su #omicron: - istsupsan : ??#Variante #Omicron, nella piattaforma ICoGen ci sono al momento 11 sequenze ?? 7 del cluster in Campania ??1 in un p… - ClarkKe25897431 : RT @wushurabbit: La Pfizer perde il 5% in borsa (circa 14 miliardi di capitalizzazione) per la 'cattiva notizia' che la variante omicron è… - LucianaBowie : RT @b_1n0: Rispolverate la vostra compilation e balli preferiti, tirate a lucido i balconi. Per combattere la variante Omicron ci vuole #lo… -