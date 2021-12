Variante Omicron, altri 101 contagi oggi in Gb (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Regno Unito ha confermato altri 101 casi della Variante Omicron del Coronavirus, portando a 437 il totale di casi in tutto il Paese. Lo ha reso noto l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito spiegando che dei 101 nuovi casi, 72 sono stati confermati in Inghilterra, 28 in Scozia e uno in Galles. Non sono stati segnalati nuovi casi in Irlanda del Nord. Stamattina il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che la Variante Omicron è più trasmissibile della Delta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Regno Unito ha confermato101 casi delladel Coronavirus, portando a 437 il totale di casi in tutto il Paese. Lo ha reso noto l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito spiegando che dei 101 nuovi casi, 72 sono stati confermati in Inghilterra, 28 in Scozia e uno in Galles. Non sono stati segnalati nuovi casi in Irlanda del Nord. Stamattina il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che laè più trasmissibile della Delta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

ladyonorato : Intanto, gli azionisti di Pfizer e Moderna guadagnano 7.8 miliardi in una settimana grazie alla scoperta della “pre… - manlius84 : Caro @HuffPostItalia leggo con sgomento questo articolo su #omicron: - istsupsan : ??#Variante #Omicron, nella piattaforma ICoGen ci sono al momento 11 sequenze ?? 7 del cluster in Campania ??1 in un p… - andrearinaldi25 : Variante Omicron, primo caso in Piemonte - Entreri_Arnodas : @ferdinandofabb1 @repubblica a me sembra il minimo hai letto? #lockdownsubito -