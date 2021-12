The Cure, date e biglietti dell’European Tour 2022 in Italia (Di martedì 7 dicembre 2021) The Cure – ph. Andy VellaSono quattro le date previste in Italia: 31 ottobre Casalecchio di Reno, il 1° novembre Firenze, 3 novembre Padova, 4 novembre Assago BOLOGNA – Esattamente sei anni dopo l’ultimo Tour nelle arene europee ed Italiane, The Cure saliranno sui palchi di quattro dei più grandi e prestigiosi palazzetti Italiani con un nuovo spettacolo e un album di prossima pubblicazione. Nel 2021 The Cure sono Robert Smith (voce e chitarra), Simon Gallup (basso), Jason Cooper (batteria), Roger O’Donnell (tastiere), Reeves Gabrels (chitarra). Ad aprire i concerti, The Twilight Sad. Per agevolare e premiare chi nei mesi scorsi ha richiesto un voucher per uno spettacolo che ha subito variazioni e non l’ha ancora utilizzato per intero, a partire dalle 9 ... Leggi su lopinionista (Di martedì 7 dicembre 2021) The– ph. Andy VellaSono quattro lepreviste in: 31 ottobre Casalecchio di Reno, il 1° novembre Firenze, 3 novembre Padova, 4 novembre Assago BOLOGNA – Esattamente sei anni dopo l’ultimonelle arene europee edne, Thesaliranno sui palchi di quattro dei più grandi e prestigiosi palazzettini con un nuovo spettacolo e un album di prossima pubblicazione. Nel 2021 Thesono Robert Smith (voce e chitarra), Simon Gallup (basso), Jason Cooper (batteria), Roger O’Donnell (tastiere), Reeves Gabrels (chitarra). Ad aprire i concerti, The Twilight Sad. Per agevolare e premiare chi nei mesi scorsi ha richiesto un voucher per uno spettacolo che ha subito variazioni e non l’ha ancora utilizzato per intero, a partire dalle 9 ...

Livia_DiGioia : RT @N_i_c_o_la: The Cure 31 ottobre 2022 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena 1 novembre 2022 Firenze, Nelson Mandela Forum 3 novembre 2… - BuonvisoYlenia : RT @TgRaiBasilicata: Tappa a #Matera per la #raceforthecure di @komenitalia. Oggi e domani in piazza della Visitazione, l'evento dell'assoc… - Lopinionista : The Cure, date e biglietti dell'European Tour 2022 in Italia - maffia_camillo : The Cure in #Italia , quattro date nel 2022 - Marta_Brambilla : RT @N_i_c_o_la: The Cure 31 ottobre 2022 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena 1 novembre 2022 Firenze, Nelson Mandela Forum 3 novembre 2… -