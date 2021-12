Spezia, Maggiore: «Grande soddisfazione essere capitano. A Roma…» (Di martedì 7 dicembre 2021) Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia, ha parlato a margine della presentazione dello sponsor La mia Liguria Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia, ha parlato a margine della presentazione dello sponsor La mia Liguria. Le sue dichiarazioni. capitano – «È una grandissima soddisfazione, da spezzino, indossare la fascia da capitano. Andavo a vedere lo Spezia in curva da piccolino, e adesso ci gioco con la fascia in Serie A. È una cosa bellissima, e oggi siamo qui per rappresentare la Liguria: per me è un onore, cercherò di trasmettere i nostri valori e le nostre bellezze anche ai miei compagni». PAREGGIO COL SASSUOLO – «Penso che il pari sia stato il risultato più giusto. Siamo andati avanti di due gol, ma il Sassuolo è una squadra ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Giulio, centrocampista dello, ha parlato a margine della presentazione dello sponsor La mia Liguria Giulio, centrocampista dello, ha parlato a margine della presentazione dello sponsor La mia Liguria. Le sue dichiarazioni.– «È una grandissima, da spezzino, indossare la fascia da. Andavo a vedere loin curva da piccolino, e adesso ci gioco con la fascia in Serie A. È una cosa bellissima, e oggi siamo qui per rappresentare la Liguria: per me è un onore, cercherò di trasmettere i nostri valori e le nostre bellezze anche ai miei compagni». PAREGGIO COL SASSUOLO – «Penso che il pari sia stato il risultato più giusto. Siamo andati avanti di due gol, ma il Sassuolo è una squadra ...

Advertising

Fantacalcio : Spezia, Maggiore: 'Prima andavo in curva, ora indosso la fascia da capitano in Serie A' - Mattialei : Spezia Inter Nola Maggiore Bastoni Roma Inter Pellegrini Abraham Empoli Inter Rosso Ricci 52mo Sassuolo Inter Rosso… - Giosue38964236 : @1926_cri Maggiore dello Spezia - InterClubIndia : RT @SempreIntercom: Inter Scout Observing Giulio Maggiore & Davide Frattesi In Spezia’s 2-2 Serie A Draw With Sasssuolo, Italian Media Repo… - Giosue38964236 : Servirebbe come il pane Maggiore dello Spezia -