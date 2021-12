Scusarsi per la cifra di una raccolta fondi è l'ultima malattia del pol.corr (Di martedì 7 dicembre 2021) Molto versata nella matematica, l’associazione americana Women’s March ha spedito una mail ai sostenitori per ringraziarli delle loro donazioni ammontate a una media di quattordici dollari e novantadue. Ancor più versata nella correttezza politica, la medesima associazione ha poi diramato un messaggio di scuse ai destinatari per avere fatto implicito riferimento a “colonizzazione, conquista e genocidio”. Talmente implicito che ci ho messo un po’ a capire che l’insidia si annidava nella media dei versamenti, che scaturisce nel fatale 1-4-9-2: numero di per sé colpevole, se ne deduce, al punto da risultare offensivo al solo scriverlo, al solo pensarlo, come un’involontaria parolaccia, come una formula magica assassina. Noi europei siamo più fortunati: con identico quantitativo di denaro otteniamo tredici euro e ventotto, combinazione che tutt’al più richiama le ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 dicembre 2021) Molto versata nella matematica, l’associazione americana Women’s March ha spedito una mail ai sostenitori per ringraziarli delle loro donazioni ammontate a una media di quattordici dollari e novantadue. Ancor più versata nellaettezza politica, la medesima associazione ha poi diramato un messaggio di scuse ai destinatari per avere fatto implicito riferimento a “colonizzazione, conquista e genocidio”. Talmente implicito che ci ho messo un po’ a capire che l’insidia si annidava nella media dei versamenti, che scaturisce nel fatale 1-4-9-2: numero di per sé colpevole, se ne deduce, al punto da risultare offensivo al solo scriverlo, al solo pensarlo, come un’involontaria parolaccia, come una formula magica assassina. Noi europei siamo più fortunati: con identico quantitativo di denaro otteniamo tredici euro e ventotto, combinazione che tutt’al più richiama le ...

