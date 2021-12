Scala, la Prima di Macbeth apre la stagione (Di martedì 7 dicembre 2021) La Prima del ‘Macbeth’ di Giuseppe Verdi diretta dal maestro Riccardo Chailly inaugura la nuova stagione lirica del Teatro della Scala. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è presente per l’ultima ‘performance di Sant’Ambrogio’ del suo mandato. Ad accompagnarlo sua figlia Laura, che per l’occasione indossa un abito firmato Giorgio Armani. Mattarella è stato accolto dal sovrintendente Dominique Meyer, dal sindaco Beppe Sala, dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e dal prefetto Renato Saccone. E’ la terza volta che Mattarella assiste all’evento del 7 dicembre da Capo dello Stato: il debutto era stato nel 2018 per l”Attila’ di Giuseppe Verdi e due anni fa aveva presenziato alla Prima di ‘Tosca’ di Giacomo Puccini. Tra i presenti anche la seconda carica dello Stato, la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) Ladel ‘’ di Giuseppe Verdi diretta dal maestro Riccardo Chailly inaugura la nuovalirica del Teatro della. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è presente per l’ultima ‘performance di Sant’Ambrogio’ del suo mandato. Ad accompagnarlo sua figlia Laura, che per l’occasione indossa un abito firmato Giorgio Armani. Mattarella è stato accolto dal sovrintendente Dominique Meyer, dal sindaco Beppe Sala, dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e dal prefetto Renato Saccone. E’ la terza volta che Mattarella assiste all’evento del 7 dicembre da Capo dello Stato: il debutto era stato nel 2018 per l”Attila’ di Giuseppe Verdi e due anni fa aveva presenziato alladi ‘Tosca’ di Giacomo Puccini. Tra i presenti anche la seconda carica dello Stato, la ...

