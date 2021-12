Salernitana, oggi incontro tecnico dei trustee in Figc (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI trustee incaricati di cedere la Salernitana questo pomeriggio hanno incontrato i legali della Figc in via Allegri. Il confronto è durato poco più di un’ora e, da quanto si apprende, è stato di tipo tecnico. I rappresentanti di Widar Trust e Melior Trust, Susanna Isgrò e Paolo Bertoli, quindi, non hanno ancora comunicato alla federazione il nome dell’acquirente che deve essere scelto tra le offerte che sono state presentate entro la mezzanotte di domenica. La valutazione, infatti, è ancora in corso e proseguirà almeno per qualche altro giorno. Sulla vicenda vige la massima riservatezza, al punto che i trustee hanno scelto di non diramare ancora la nota chiarificatrice che era attesa per la giornata odierna. La cessione, va ricordato, deve avvenire entro il 31 dicembre, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIincaricati di cedere laquesto pomeriggio hanno incontrato i legali dellain via Allegri. Il confronto è durato poco più di un’ora e, da quanto si apprende, è stato di tipo. I rappresentanti di Widar Trust e Melior Trust, Susanna Isgrò e Paolo Bertoli, quindi, non hanno ancora comunicato alla federazione il nome dell’acquirente che deve essere scelto tra le offerte che sono state presentate entro la mezzanotte di domenica. La valutazione, infatti, è ancora in corso e proseguirà almeno per qualche altro giorno. Sulla vicenda vige la massima riservatezza, al punto che ihanno scelto di non diramare ancora la nota chiarificatrice che era attesa per la giornata odierna. La cessione, va ricordato, deve avvenire entro il 31 dicembre, ...

