Roma, è arrivata la decisione su Mourinho: colloquio col presidente (Di martedì 7 dicembre 2021) Bersagliato da tifosi e addetti ai lavoro per gli scarsi risultati della Roma, Mourinho può consolarsi con la fiducia dei Friedkin. La Roma di Mourinho non sta certo rispettando le aspettative della vigilia. A fronte dell’entusiasmo che aveva contraddistinto il campionato, il cammino dei giallorossi è fin qui altalenante, sia in Italia che in Europa. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 7 dicembre 2021) Bersagliato da tifosi e addetti ai lavoro per gli scarsi risultati dellapuò consolarsi con la fiducia dei Friedkin. Ladinon sta certo rispettando le aspettative della vigilia. A fronte dell’entusiasmo che aveva contraddistinto il campionato, il cammino dei giallorossi è fin qui altalenante, sia in Italia che in Europa. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Libero41316546 : @Toniaaa__99 @Caterin95368241 Esatto anche xk secondo me Giulia a Catania non ci è arrivata quel giorno ???? arrivo a… - JohnRambo2014 : RT @Paolo__Ferrara: L’operazione “stura tombini”, fa acqua da tutte le parti. Prima il mancato risultato della raccolta rifiuti e ora il n… - frati_fulvio : RT @Paolo__Ferrara: L’operazione “stura tombini”, fa acqua da tutte le parti. Prima il mancato risultato della raccolta rifiuti e ora il n… - SimoneCiattagl1 : @fabiosenesi @aleaus81 Mi pongo queste domande Xché ha avallato il mercato x poi sfondarlo.Xché con lui i giocatori… - MIBrutus : RT @marieta99044909: E la porta in faccia è arrivata. Per l'ennesima volta Conte declina l'offerta del PD e non si candida alle supplet… -