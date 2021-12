Real Madrid Inter 0-0 LIVE: fischio d’inizio (Di martedì 7 dicembre 2021) Allo stadio Bernabeu, il match valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2021-2022 tra Real Madrid e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Bernabeu, Real Madrid e Inter si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo D della Champions League 2021/22. Sintesi Real Madrid Inter 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio – Si parte! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Real Madrid Inter 0-0: risultato e tabellino Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Jovic, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Allo stadio Bernabeu, il match valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Bernabeu,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo D della Champions League 2021/22. Sintesi0-0 MOVIOLA– Si parte! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Jovic, ...

Advertising

Inter : ?? | RIFINITURA Nerazzurri in campo al Bernabeu ????? Qui la gallery completa ?? - Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD Si torna in campo per la #UCL: questa sera appuntamento con #RealMadridInter! ???? Da dove s… - SkySport : ?? I TIFOSI DELL'INTER SCALDANO LA VOCE ?? Grande seguito di nerazzurri a Madrid ? ??? Real Madrid-Inter, ore 21 ??? in… - NinasProject : RT @brunoflop_: live Real Madrid VS Internazionale Milano #?????_??????_????? - HerOtherOption : RT @brunoflop_: live Real Madrid VS Internazionale Milano #?????_??????_????? -