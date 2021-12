Patrick Zaki è libero | verrà scarcerato ma non assolto

Advertising

Lo studente egizianosarà scarcerato "anche se non è stato assolto" dalle accuse: lo hanno riferito alcuni avvocati al termine dell'udienza a Mansura ad un capannello di cronisti tra cui il corrispondente ...Si terrà il primo febbraio la prossima udienza del processo di, lo studente egiziano di cui è stata disposta la scarcerazione sebbene in mancanza di assoluzione dalle accuse. Lo apprende l'ANSA al termine dell'udienza a Mansura. "Abbiamo appreso che ..."Patrick sarà scarcerato ma è importante sottolineare che non sono decadute le accuse a suo carico: ciò vuol dire che all'udienza del primo febbraio potrebbero decidere di metterlo nuovamente in deten ...La decisione del tribunale di Mansoura in attesa dell'udienza rimandata a febbraio. Lo studente egiziano è in carcere da 22 mesi ...