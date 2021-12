“Non sopporto più Alex”: il duro attacco arriva proprio da lei (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non sopporto più Alex”, arriva un duro commento contro il concorrente del Gf Vip. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Anche in questa diretta, abbiamo avuto modo di vedere l’evoluzione del rapporto tra Alex e Soleil. I due concorrenti hanno stretto un legame molto speciale che pian piano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 7 dicembre 2021) “Nonpiù”,uncommento contro il concorrente del Gf Vip. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Anche in questa diretta, abbiamo avuto modo di vedere l’evoluzione del rapporto trae Soleil. I due concorrenti hanno stretto un legame molto speciale che pian piano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

LOUD1V1NE : RT @gi4duzz: oggi sono 100 giorni che conosco @drunkallseasons e già non le sopporto più, scherzo vi amo - perfectwithlou : RT @gi4duzz: oggi sono 100 giorni che conosco @drunkallseasons e già non le sopporto più, scherzo vi amo - drunkallseasons : RT @gi4duzz: oggi sono 100 giorni che conosco @drunkallseasons e già non le sopporto più, scherzo vi amo - Lancaster596 : Oggi non sopporto più nessuno! - Claudia_CIau : @Cadelux Troppo, non sopporto la sua arroganza e il suo modo di esprimersi, né quel modo sprezzante che ha nel giudicare gli altri. -