Milano: spaccio di droga, tre arresti (Di martedì 7 dicembre 2021) Milano, 7 dic. (Adnkronos) - A Milano la polizia ha arrestato tre persone per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti della squadra Mobile hanno individuato un pusher di 25 anni che in via Pascoli ha consegnato al suo acquirente, 35 anni, un panetto di hashish di un etto. All'interno dello zaino sono stati trovati 300 grammi di marijuana e nell'abitazione in zona Lambrate altri 15 grammi di hashish. A casa del 25enne, invece, i poliziotti hanno sequestrato 500 grammi di hashish, 12 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Entrambi sono stati arrestati. Il terzo arresto è scattato a Corsico dove un 31enne è stato sorpreso, nel parcheggio di un centro commerciale, a vendere una dose di cocaina da 0,2 grammi. Con sé aveva 7 involucri di polvere bianca per un peso di circa 2 grammi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021), 7 dic. (Adnkronos) - Ala polizia ha arrestato tre persone per detenzione a fini didi sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti della squadra Mobile hanno individuato un pusher di 25 anni che in via Pascoli ha consegnato al suo acquirente, 35 anni, un panetto di hashish di un etto. All'interno dello zaino sono stati trovati 300 grammi di marijuana e nell'abitazione in zona Lambrate altri 15 grammi di hashish. A casa del 25enne, invece, i poliziotti hanno sequestrato 500 grammi di hashish, 12 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Entrambi sono stati arrestati. Il terzo arresto è scattato a Corsico dove un 31enne è stato sorpreso, nel parcheggio di un centro commerciale, a vendere una dose di cocaina da 0,2 grammi. Con sé aveva 7 involucri di polvere bianca per un peso di circa 2 grammi e ...

Advertising

fattoquotidiano : DROGA, PROSTITUZIONE E RICICLAGGIO | Traffico di esseri umani, spaccio, estorsioni, contraffazione di merci: le Tri… - nashfriedrich : Quando useranno questo dispiegamento di forze per estirpare lo spaccio a Milano? Vergogna. - CarlottaMarche7 : RT @MikeCucinotta: @borghi_claudio @SandraM0027 #Saccone, prefetto di Milano: “Sospenderemo l’esecuzione degli sfratti per consentire i con… - alex_antony17 : RT @MikeCucinotta: @borghi_claudio @SandraM0027 #Saccone, prefetto di Milano: “Sospenderemo l’esecuzione degli sfratti per consentire i con… - MikeCucinotta : @borghi_claudio @SandraM0027 #Saccone, prefetto di Milano: “Sospenderemo l’esecuzione degli sfratti per consentire… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano spaccio TOSI (CISOM): COSì AIUTIAMO "I RAGAZZI DI ROGOREDO" AD ANDARE IN COMUNITà A Milano c'è una delle più grandi piazze di spaccio in Europa e la più grande del Nord Italia. Un "non luogo", nato circa 5/6 anni fa, ai margini della tangenziale e a ridosso di una stazione ...

Omicidio a Primavalle: Adrian Pascu è morto per una faida tra narcos? La vittima dell'omicidio era un uomo di origini romene che lavorava per una pizzeria a Monte Milvio e aveva avuto precedenti per furto e per spaccio di stupefacenti. Per questo motivo, gli ...

Milano: spaccio di droga, tre arresti Il Tempo Milano: spaccio di droga, tre arresti Milano, 7 dic. (Adnkronos) - A Milano la polizia ha arrestato tre persone per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, ...

Arrestati dalla Polizia di Stato tre spacciatori La Polizia di Stato ha arrestato a Milano tre cittadini italiani per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

c'è una delle più grandi piazze diin Europa e la più grande del Nord Italia. Un "non luogo", nato circa 5/6 anni fa, ai margini della tangenziale e a ridosso di una stazione ...La vittima dell'omicidio era un uomo di origini romene che lavorava per una pizzeria a Monte Milvio e aveva avuto precedenti per furto e perdi stupefacenti. Per questo motivo, gli ...Milano, 7 dic. (Adnkronos) - A Milano la polizia ha arrestato tre persone per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, ...La Polizia di Stato ha arrestato a Milano tre cittadini italiani per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.