Meteo dell'Immacolata: pioggia, neve e temperature in picchiata (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo un martedì soleggiato, arriva una forte perturbazione a portare il maltempo per l?8 dicembre, giorno dell'Immacolata. Le piogge colpiranno il Nord e la Toscana. Queste le previsioni di Stefano Ghetti, Meteorologo del sito ilMeteo.it. Date le basse temperature preesistenti su Piemonte e Lombardia le precipitazioni risulteranno nevose fino a quote pianeggianti. Fiocchi bianchi su tutto l'arco alpino e prealpino (quota a 400m sul Triveneto) e possibile neve anche in Liguria fino a Genova (per Tramontana scura). Anche a Milano sono previsti 10-15cm di neve, 5-10cm a Torino e Asti, fino a 15cm anche ad Alessandria, Pavia, Bergamo e Piacenza. La perturbazione sul resto d'Italia invece si estenderà alla Sardegna e al Lazio con piogge e temporali e poi anche sul resto ...

