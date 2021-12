Manovra: Tajani, 'sciopero danno per ripresa, Cgil e Uil ci ripensino' (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “Lo sciopero generale proclamato da alcuni sindacati rappresenta un errore, soprattutto un danno per la ripresa economica. Credo che Cgil e Uil debbano ripensarci se veramente hanno a cuore la ripresa del nostro Paese”. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a Bruxelles. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “Logenerale proclamato da alcuni sindacati rappresenta un errore, soprattutto unper laeconomica. Credo chee Uil debbano ripensarci se veramente hanno a cuore ladel nostro Paese”. Lo ha detto Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, a Bruxelles.

