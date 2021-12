I MOLTI SANTI DEL NEW JERSEY: da oggi in home premiere digitale (Di martedì 7 dicembre 2021) Diretto da Alan Taylor, regista vincitore del Premio Emmy per ‘I Soprano’, e ancora, scritto dal creatore della serie David Chase, I MOLTI SANTI del New JERSEY è disponibile da oggi, martedì 7 dicembre, su tutte le principali piattaforme in home premiere digitale per Warner Bros. home Entertainment. Chi compone il cast di “I MOLTI SANTI del New JERSEY”? Tra i protagonisti del film Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Michael Gandolfini, Billy Magnussen, e ancora, John Magaro, Michela De Rossi e con il vincitore dell’Emmy, Ray Liotta e la candidata all’Oscar® Vera Farmiga. Location Il film è girato tra il New JERSEY e New York, e nel film sono ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 7 dicembre 2021) Diretto da Alan Taylor, regista vincitore del Premio Emmy per ‘I Soprano’, e ancora, scritto dal creatore della serie David Chase, Idel Newè disponibile da, martedì 7 dicembre, su tutte le principali piattaforme inper Warner Bros.Entertainment. Chi compone il cast di “Idel New”? Tra i protagonisti del film Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Michael Gandolfini, Billy Magnussen, e ancora, John Magaro, Michela De Rossi e con il vincitore dell’Emmy, Ray Liotta e la candidata all’Oscar® Vera Farmiga. Location Il film è girato tra il Newe New York, e nel film sono ...

