Green pass, controlli dei carabinieri su trasporti pubblici e nei negozi

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono soprattutto i trasporti pubblici e gli esercizi commerciali ad essere nel mirino dei controlli sul Green pass. A Napoli i carabinieri del Comando Provinciale stanno effettuando controlli mirati seguendo proprio queste due direttrici. Ad ora sono zero le sanzioni. In particolare i militari sono stati e saranno impegnati in diversi punti della città tenendo conto delle fasce orarie con maggiore affluenza di cittadini e quando il rischio di assembramenti aumenta: piazza Napoli, piazza Carità, via Marina e via Colombo, via Vespucci, lo stadio Collana e la stazione metro Montesanto a piazzetta Olivella oltre alla stazione cumana di via Dazio. E' qui che i militari stanno effettuando dalle prime ore del mattino ...

