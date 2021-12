Galatasaray, Terim in ospedale per un problema gastrointestinale (Di martedì 7 dicembre 2021) Fatih Terim, tecnico del Galatasaray, si trova in ospedale da ieri pomeriggio per un problema al sistema gastrointestinale. Lo rende noto il club turco, che giovedì affronterà all’Olimpico la Lazio nell’ultima partita della fase a gironi di Europa League. L’ex allenatore di Fiorentina e Milan comunque ha diretto l’allenamento odierno grazie a un permesso speciale di un paio d’ore concesso dai medici. La presenza di Terim per la trasferta nella capitale resta quindi in dubbio ed è legata “all’evoluzione del suo stato di salute”. Leggi su footdata (Di martedì 7 dicembre 2021) Fatih, tecnico del, si trova inda ieri pomeriggio per unal sistema. Lo rende noto il club turco, che giovedì affronterà all’Olimpico la Lazio nell’ultima partita della fase a gironi di Europa League. L’ex allenatore di Fiorentina e Milan comunque ha diretto l’allenamento odierno grazie a un permesso speciale di un paio d’ore concesso dai medici. La presenza diper la trasferta nella capitale resta quindi in dubbio ed è legata “all’evoluzione del suo stato di salute”.

