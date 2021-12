Covid, Musumeci “Chiediamo più controlli a Prefetti, ma poche unità” (Di martedì 7 dicembre 2021) “A ogni nuova ordinanza Chiediamo sempre maggiori controlli ai Prefetti che ci assicurano di intervenire con le forze dell’ordine. Che non hanno, però, sufficienti unità per fare fronte a tutte le esigenze del territorio”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, oggi a Catania, a margine dell’inaugurazione del Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco. fag/pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 dicembre 2021) “A ogni nuova ordinanzasempre maggioriaiche ci assicurano di intervenire con le forze dell’ordine. Che non hanno, però, sufficientiper fare fronte a tutte le esigenze del territorio”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello, oggi a Catania, a margine dell’inaugurazione del Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco. fag/pc/red su Il Corriere della Città.

Advertising

Agenzia_Ansa : Obbligo di mascherine all'aperto nelle vie affollate di Roma e in Sicilia. Le ordinanze del sindaco Gualtieri e del… - Regione_Sicilia : #Covid19, nuova ordinanza di @Musumeci_Staff con ulteriori misure di prevenzione in vista del #Natale -… - TgLa7 : #Covid: ordinanza Musumeci in Sicilia, obbligo mascherina all'aperto - CorriereCitta : Covid, Musumeci “Chiediamo più controlli a Prefetti, ma poche unità” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, Musumeci “Chiediamo più controlli a Prefetti, ma poche unità” - -