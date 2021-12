Covid: Dap su vaccinati in carcere, 'oltre 90 per cento detenuti con almeno una dose'/Adnkronos (3) (Di martedì 7 dicembre 2021) (Adnkronos) - E' "difficile", aggiunge De Gesu stabilire con certezza il numero di novax nelle carceri. "Perché non siamo in grado di sapere se qualche detenuto è contro il vaccino. Poi ci sono quelli che non si sono potuti vaccinare per problemi di salute". Attualmente sono 161 in Italia i detenuti malati di Covid. "Di questi 158 sono asintomatici - spiega ancora De Gesu - tre sono sintomatici, di cui uno ricoverato in ospedale". "La percentuale è dello 0,9 per cento della popolazione di detenuti", dice. "Gran parte dei malati che compongono il sistema penitenziario non supera 1 o 2 unità per carcere". "Mai in tutta la storia del Covid abbiamo superato una percentuale che fosse superiore all'1 per cento - dice ancora De Gesu - il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) () - E' "difficile", aggiunge De Gesu stabilire con certezza il numero di novax nelle carceri. "Perché non siamo in grado di sapere se qualche detenuto è contro il vaccino. Poi ci sono quelli che non si sono potuti vaccinare per problemi di salute". Attualmente sono 161 in Italia imalati di. "Di questi 158 sono asintomatici - spiega ancora De Gesu - tre sono sintomatici, di cui uno ricoverato in ospedale". "La percentuale è dello 0,9 perdella popolazione di", dice. "Gran parte dei malati che compongono il sistema penitenziario non supera 1 o 2 unità per". "Mai in tutta la storia delabbiamo superato una percentuale che fosse superiore all'1 per- dice ancora De Gesu - il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Dap Carcere Taranto, rivolta nel padiglione covid ... precisamente al quarto piano del nuovo padiglione covid. Erano circa le 21 quando un detenuto che ... Nei prossimi giorni il sindacato incontrerà a Roma i vertici del DAP per discutere il da farsi.

Taranto: altra tentata rivolta in carcere Denuncia Sappe ... poiché i detenuti rivoltosi erano positivi al covid. Il SAPPE, sindacato autonomo polizia ...penitenziaria è il primo responsabile di questa situazione poiché per compiacere i vertici del DAP, ha ...

Carcere, Taranto: rivolta nel reparto Covid La denuncia del sappe: "il dap intervenga". 0 - Una rivolta scatenata da un detenuto che chiedeva di essere ricoverato è avvenuta lo scorso 5 dicembre al quarto piano del carcere di Taranto. Lo rende ...

