Alberto Cirio | «In Piemonte test del tampone gratis a chi attende il Green pass»

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il presidente della Regioneha deciso di incentivare chi si vaccina proponendodelper i 15 giorni che ci vogliono per ottenere il. «Dati alla mano aggiornati a ieri, ilè la prima Regione, insieme al Molise, per numero di terze dosi somministrate. E la mia regione è tra le uniche tre d’Europa ancora in arancione scuro», dice. Che da venerdì 10 aprirà le prenotazioni per la somministrazione dei vaccini ai bambini: ««Abbiamo 245 mila piccolisi che, dal 16 dicembre, potranno avere accesso al vaccino. Dal primo giorno dell’emergenza ho sposato l’idea che convincere sia meglio che costringere. Detto questo, però, usando tutta la ...

Il presidente della Regione Piemonteha deciso di incentivare chi si vaccina proponendo test del tampone gratis per i 15 giorni che ci vogliono per ottenere il Green pass . "Dati alla mano aggiornati a ieri, il Piemonte è ...... il rispetto per gli altri e il senso di responsabilità" sono le parole del presidente della Regione Piemontesulle minacce al presidente del Friuli - Venezia - Giulia e della ...TORINO – Il Piemonte si conferma primo in Italia per terze dosi di vaccino. Dai dati della Struttura commissariale nazionale aggiornati ad oggi, il Piemonte s ...TORINO – Aggiornamento sulle vaccinazioni anti Covid in Piemonte, a ieri inoculate 7.205.054 dosi. Sono 28.272 le persone che hanno ricevuto il vaccino cont ...