Ai comuni mancano i dipendenti per gestire i soldi del PNRR (Di martedì 7 dicembre 2021) C'è il rischio che 70 miliardi di euro rimangano inutilizzati: il governo vuole rimediare con un piano straordinario di assunzioni Leggi su ilpost (Di martedì 7 dicembre 2021) C'è il rischio che 70 miliardi di euro rimangano inutilizzati: il governo vuole rimediare con un piano straordinario di assunzioni

Advertising

prinet2000 : RT @ilpost: Ai comuni mancano i dipendenti per gestire i soldi del PNRR - ilpost : Ai comuni mancano i dipendenti per gestire i soldi del PNRR - RisolutoOnline : Alluvioni, un milione di euro della Regione a 13 comuni e mancano quelli agrigentini - danieledv79 : RT @Claudiomar63: @MaddalenaLuigi5 @danieledv79 La conosce così bene che per sostenere la sua posizione nuota nei luoghi comuni. A me pare… - Claudiomar63 : @MaddalenaLuigi5 @danieledv79 La conosce così bene che per sostenere la sua posizione nuota nei luoghi comuni. A m… -