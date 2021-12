The Batman: Colin Farrell, interprete del Pinguino, star della nuova serie spinoff (Di martedì 7 dicembre 2021) L'attore Colin Farrell interpreterà il malvagio Pinguino in una nuova serie spinoff del film The Batman, prodotta per HBO Max. Colin Farrell riprenderà il ruolo del Pinguino in una nuova serie ambientata a Gotham City che verrà realizzata per HBO Max. L'attore interpreterà il famoso villain per la prima volta nel film con star Robert Pattinson che, dopo molti ritardi, arriverà nei cinema il 4 marzo 2022. L'attore Colin Farrell sarà protagonista e produttore esecutivo della nuova serie HBO Max che racconterà l'ascesa del Pinguino nel ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 dicembre 2021) L'attorerà il malvagioin unadel film The, prodotta per HBO Max.riprenderà il ruolo delin unaambientata a Gotham City che verrà realizzata per HBO Max. L'attorerà il famoso villain per la prima volta nel film conRobert Pattinson che, dopo molti ritardi, arriverà nei cinema il 4 marzo 2022. L'attoresarà protagonista e produttore esecutivoHBO Max che racconterà l'ascesa delnel ...

