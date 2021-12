Sanremo 2022: chi sono i 22 cantanti big in gara dall’1 al 5 febbraio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ed ecco la tanto attesa lista di 22 nomi. Con molte conferme, rispetto alle indiscrezioni degli ultimi giorni. Ma anche tante novità. Sorprese impossibili da immaginare e grandi ritorni di personaggi che hanno fatto la storia del Festival della Canzone Italiana. Stiamo parlando dei concorrenti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston dall’1 al 5 febbraio 2022. E che Amadeus ha svelato in anticipo rispetto al previsto. Chi ci sarà, quindi a Sanremo 2022? Chi prenderà lo scettro dai maneskin, trionfatori l’anno scorso? Ecco la lista dei 22 cantanti big in gara a Sanremo 2022. Foto Ansa I 22 big in gara a Sanremo 2022 C’era molta attesa per sapere i nomi dei ... Leggi su amica (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ed ecco la tanto attesa lista di 22 nomi. Con molte conferme, rispetto alle indiscrezioni degli ultimi giorni. Ma anche tante novità. Sorprese impossibili da immaginare e grandi ritorni di personaggi che hanno fatto la storia del Festival della Canzone Italiana. Stiamo parlando dei concorrenti che si esibiranno sul palco del Teatro Aristonal 5. E che Amadeus ha svelato in anticipo rispetto al previsto. Chi ci sarà, quindi a? Chi prenderà lo scettro dai maneskin, trionfatori l’anno scorso? Ecco la lista dei 22big in. Foto Ansa I 22 big inC’era molta attesa per sapere i nomi dei ...

Advertising

fanpage : #Sanremo2022 Dopo l’annuncio di Sangiovanni tra i concorrenti del prossimo Festival di Sanremo, la compagna Giulia… - trash_italiano : Francesco Monte sbotta per la partecipazione di Ana Mena a Sanremo 2022: “non era il Festival della canzone italian… - IlContiAndrea : UFFICIALE Saranno resti noti stasera i nomi dei 22 ‘Big’ in gara a #Sanremo2022. Ad anticiparli sarà Amadeus, dire… - saraamurolo_ : RT @yleniaindenial1: quasi 2022 ma ancora non abbiamo indetto la settimana santa, senza lavorare/sessione esami)vita sociale, durante il fe… - PieraLGiordano1 : Francesco Monte sbotta per la partecipazione di Ana Mena a Sanremo 2022: “non era il Festival della canzone italian… -