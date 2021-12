“Sannio Top Wines 2021”, a Torrecuso ecco i vini sanniti premiati dalle guide (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’appuntamento è in programma per martedì 7 dicembre, a partire dalle ore 18, presso la sede di Cantine Iannella a Torrecuso (Via Tora). Il Sannio Consorzio Tutela vini chiama a raccolta il mondo del vino sannita per dare vita all’edizione 2021 di ‘Sannio Top Wines’, presentazione dei vini sanniti a indicazione geografica premiati dalle guide ai vini d’Italia e dai concorsi enologici nazionali e internazionali. La manifestazione rientra nel ricco programma di ‘Campania.Wine’, costituendo la tappa conclusiva di un’intensa settimana (partita il 1° dicembre) che coinvolge oltre 250 produttori campani, aderenti ai cinque consorzi di tutela ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’appuntamento è in programma per martedì 7 dicembre, a partireore 18, presso la sede di Cantine Iannella a(Via Tora). IlConsorzio Tutelachiama a raccolta il mondo del vino sannita per dare vita all’edizionedi ‘Top’, presentazione deia indicazione geograficaaid’Italia e dai concorsi enologici nazionali e internazionali. La manifestazione rientra nel ricco programma di ‘Campania.Wine’, costituendo la tappa conclusiva di un’intensa settimana (partita il 1° dicembre) che coinvolge oltre 250 produttori campani, aderenti ai cinque consorzi di tutela ...

