Mascherine non conformi, 800mila sequestrate nel porto di Napoli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il comando provinciale della Guardia di Finanza, in collaborazione con ufficiali di polizia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno intercettato all’interno del porto di Napoli un container con 812.000 Mascherine di provenienza cinese prive delle certificazioni attestanti la conformità. L’intenzione dell’importatore era declassare tali dispositivi a Mascherine generiche attraverso una specifica etichettatura da realizzarsi presso i locali di una società specializzata di Napoli. Tuttavia, i controlli eseguiti dai finanzieri del II Gruppo Napoli e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane hanno permesso di riscontrare che la società incaricata non aveva regolarizzato i prodotti in importazione. Le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il comando provinciale della Guardia di Finanza, in collaborazione con ufficiali di polizia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno intercettato all’interno deldiun container con 812.000di provenienza cinese prive delle certificazioni attestanti latà. L’intenzione dell’importatore era declassare tali dispositivi ageneriche attraverso una specifica etichettatura da realizzarsi presso i locali di una società specializzata di. Tuttavia, i controlli eseguiti dai finanzieri del II Gruppoe dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane hanno permesso di riscontrare che la società incaricata non aveva regolarizzato i prodotti in importazione. Le ...

