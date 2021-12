Inter, per Joaquin Correa distrazione muscolare ai flessori (Di lunedì 6 dicembre 2021) Esami medici per Joaquin Correa dopo l’infortunio durante Roma-Inter Nel corso della mattinata odierna, Joaquin Correa si è sottoposto ad esami medici dopo l’infortunio accusato nel secondo tempo di Roma-Inter. Ecco il comunicato del club nerazzurro che ha fatto il punto sulle sue condizioni. “Joaquín Correa si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.L’esame ha evidenziato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana”. (fonte: Inter.it) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Esami medici perdopo l’infortunio durante Roma-Nel corso della mattinata odierna,si è sottoposto ad esami medici dopo l’infortunio accusato nel secondo tempo di Roma-. Ecco il comunicato del club nerazzurro che ha fatto il punto sulle sue condizioni. “Joaquínsi è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.L’esame ha evidenziato unaaidella coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana”. (fonte:.it) L'articolo proviene damagazine.

Advertising

Inter : ?? | BUONA NOTTE Sogni d'oro #InterFans Vi aspettiamo a San Siro domenica sera per Inter-Cagliari ??… - SerieA : Match senza storia: grande successo per l'@Inter ? ????-???: 0-3 ?? #RomaInter #SerieATIM?? #WeAreCalcio - OptaPaolo : 18 - L’Inter è andata in gol per 18 trasferte consecutive di #SerieA: eguagliato il proprio record fissato tra l’ot… - Fantacalcio : Inter, distrazione al flessore per Correa: il comunicato - ASR192711 : RT @Fabius40884986: Si è accordato cn la juve a torneo n corso ammutinato vs il verona Si è accordato cn l inter per 1 solo anno di contrat… -