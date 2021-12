Imu seconda rata | scadenza del 16 12 | esenzioni e riduzioni

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Imu, si procede verso l’ultimadell’anno. L’appuntamento con il fisco è fissato al prossimo 16 dicembre 2021. La data rappresenta infatti l’ultimo giorno utile per poter eseguire il pagamento senza incorrere in interessi e sanzioni. Sono tenuti al saldo finale dell’imposta tutti coloro che possiedono fabbricati, con l’esclusione dell’abitazione principale (purché sia presente l’accatastamento in A/1, A/8 oppure A/9). Devono effettuare il versamento anche i proprietari di aree fabbricabili e di terreni agricoli. A dover effettuare il saldo non ci sono solo gli effettivi proprietari. Sono infatti soggetti all’imposta i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. Rientra anche il genitore a cui è stata affidata la casa e il locatario di immobili concessi in locazione ...

Advertising

CorriereRomagna : Rimini, si avvicina la scadenza della seconda rata Imu - - ilgiornale : La seconda rata dell'#Imu è in scadenza, ma molte famiglie si trovano ancora a fronteggiare la crisi dovuta alla pa… - AcchiappaMosche : E nel silenzio dei media il sottoscritto il 15/12 dovrà pagare la seconda rata della Tari, il 16/12 l'Imu, il 20/12… - infoitinterno : Imu 2021, quando si paga la seconda rata: esenzioni e riduzioni - kauwebba : @di_reddito diventerebbe una seconda casa per tuo fratello e dovrebbe pagare l'Imu -

Ultime Notizie dalla rete : Imu seconda

Read More Economia2021, quando si paga larata: esenzioni e riduzioni 5 Dicembre 20212021, quando si paga larata? Ci sono esenzioni o riduzioni? L'appuntamento con il saldo ...Read More Economia2021, quando si paga larata: esenzioni e riduzioni 5 Dicembre 20212021, quando si paga larata? Ci sono esenzioni o riduzioni? L'appuntamento con il saldo ...RIMINI. Si avvicina la scadenza, prevista entro il 16 dicembre - per la seconda rata dell'imposta Imu anno 2021, un vers ...Per fronteggiare la crisi economica della pandemia sono stati previste agevolazioni: ecco quali Il nodo relativo al pagamento o meno dell’ Imu sugli immobili appartenenti a coniugi che vivono in due c ...