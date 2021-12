Denutriti e maltrattati | sei cani da combattimento salvati nel Salernitano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Seivittime del fenomeno criminoso dei combattimenti sono statidai carabinieri nele portati in un rifugio sicuro a Roma, per essere curati e riabilitati dalle ong Humane Society International e Fondazione Cave Canem. Il sequestro deiè stato effettuato in provincia di Salerno dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Sala Consilina con l’ausilio dei Carabinieri Forestali di Padula. Nell’ambito di un intervento più ampio, è stato scoperto uno spazio allestito come palestra per l’addestramento e predisposto per la riproduzione degli animali. Isono quattro femmine e due maschi di razza pitbull, e mostrano tutti i segni dei maltrattamenti subiti: cicatrici, ferite aperte, magrezza, fobia e ...