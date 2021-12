Chi è Ida Platano di Uomini e Donne? Età e Instagram (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Ida Platano, dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a Uomini e Donne, a dove seguirla su Instagram. Chi è Ida Platano Nome e Cognome: Ida PlatanoData di nascita: 30 marzo 1982Luogo di nascita: SiciliaEtà: 39 anniAltezza: 1 metro e 69 centimetriPeso: 50 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: Hair stylistFigli: Ha un figlio di nome L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Ida, dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a, a dove seguirla su. Chi è IdaNome e Cognome: IdaData di nascita: 30 marzo 1982Luogo di nascita: SiciliaEtà: 39 anniAltezza: 1 metro e 69 centimetriPeso: 50 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: Hair stylistFigli: Ha un figlio di nome L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

pinelli_paul : Libertà pè quelli chi si battenu pè l'altri populi, e idà ùn è micca stata chjara - ida_migliozzi : Sole,ma chi credi di essere? Tu alla Pellegrini devi pulire le scarpe. #gfvip - RobertoArduini1 : RT @PanariellinaIda: Chi conduceva chi ha vinto nel 2006 ? By Ida Panariellina #ILUNATICI #ILunaticiDiRadio2?? @MDL22 @FioreLiborio @AndreaD… - PanariellinaIda : Chi conduceva chi ha vinto nel 2006 ? By Ida Panariellina #ILUNATICI #ILunaticiDiRadio2?? @MDL22 @FioreLiborio… - GiudiCar : @annettenaps @edosenzaemoji ti quoto per metà frase....chi è Gianni x dare a Nicole della poco di buono??con Ida no… -