ATTENZIONE ALLA TRUFFA DEI FILE “RTF” NEGLI ALLEGATI EMAIL (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sebbene l’uso di FILE di testo RTF ALLEGATI nelle e-mail di phishing non sia nuovo, la tecnica utilizzata dagli hacker è più facile da implementare e più efficace perché è più difficile da rilevare per il software antivirus e molte organizzazioni non bloccheranno i FILE RTF per impostazione predefinita perché fanno parte delle operazioni aziendali quotidiane. Lo scenario : arriva un FILE con estensione RTF per EMAIL e lo apriamo. Modificando le proprietà di formattazione del documento di un FILE RTF, è possibile per gli aggressori utilizzare un FILE RTF per recuperare contenuto remoto da un URL gestito dagli aggressori, consentendo loro di richiamare segretamente un payload malware che viene instALLAto sul computer della vittima. Affinchè venga ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sebbene l’uso didi testo RTFnelle e-mail di phishing non sia nuovo, la tecnica utilizzata dagli hacker è più facile da implementare e più efficace perché è più difficile da rilevare per il software antivirus e molte organizzazioni non bloccheranno iRTF per impostazione predefinita perché fanno parte delle operazioni aziendali quotidiane. Lo scenario : arriva uncon estensione RTF pere lo apriamo. Modificando le proprietà di formattazione del documento di unRTF, è possibile per gli aggressori utilizzare unRTF per recuperare contenuto remoto da un URL gestito dagli aggressori, consentendo loro di richiamare segretamente un payload malware che viene instto sul computer della vittima. Affinchè venga ...

Advertising

officialmaz : Ai colleghi di @reportrai3: Attenzione! Federico #Chiesa è in prestito biennale alla #Juventus! Circa 10 milioni i… - Pontifex_it : Vorrei esortare a una visione comunitaria di fronte alla questione migratoria, a rivolgere attenzione ai più bisogn… - francuzziellu : RT @officialmaz: Ai colleghi di @reportrai3: Attenzione! Federico #Chiesa è in prestito biennale alla #Juventus! Circa 10 milioni il prest… - raffaelejosesti : RT @officialmaz: Ai colleghi di @reportrai3: Attenzione! Federico #Chiesa è in prestito biennale alla #Juventus! Circa 10 milioni il prest… - impeto_just : @_DAGOSPIA_ Quanta attenzione alla caricatura di Fausto Coppi... Castellito jr a Roma nord ci andava a pijà'n gelato.?? -