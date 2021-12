Ancelotti | «Real non è favorito ma può competere con tutti»

(Di lunedì 6 dicembre 2021) “Non posso dire se ilMadrid èo meno ma puòcon tutte le squadre. Poi dobbiamo aspettare e vedere. Alla fine devi affrontare i migliori e questo accadrà se continueremo nella competizione”. Così Carlo, tecnico delMadrid, alla vigilia del match contro l’Inter, gara valida per l’ultimo turno della fase a girone di Champions League. “E’ una partita che vogliamo giocare e vincere perché si gioca in casa, in Champions ed è bello. Raggiungere la finale di questa competizione è l’obiettivo”, ha aggiunto, “Voglio dimostrare di poter fare un buon lavoro. Personalmente non devo dimostrare qualcosa a qualcuno. Penso di avere uno staff tecnico molto giovane e mi sento molto bene. Possiamo unire l’esperienza che ho con la loro voglia vincere”, ha concluso.

Advertising

news24_inter : I convocati di #Ancelotti - infoitsport : LIVE TMW - Domani Real-Inter, Ancelotti: 'Voglio la finale di Champions. Domani battiamo i nerazzurri' - infoitsport : Real, Ancelotti: “Inter, gara di prestigio per tre motivi. Fermare Brozo? Vi spiego” - infoitsport : Real Madrid, Ancelotti: 'Siamo il Real e vogliamo sempre vincere' - _intermagazine : Real Madrid-Inter, Ancelotti in conferenza stampa: “Sarà partita prestigiosa e noi vogliamo vincerla” -

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti Real

Il tecnico delMadrid Carlo, alla vigilia del match contro l' Inter valido per l'ultimo turno della fase a gironi della Champions League , ha parlato dei prossimi obiettivi e delle ambizioni del club:...Commenta per primo Carlo, allenatore delMadrid , torna sull'addio al Napoli :'Ho lasciato il Napoli agli ottavi di finale di Champions... Almeno lì avevo fatto il mio dovere'.Real Madrid, Ancelotti ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro l’Inter: out Benzema Carlo Ancelotti ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di ...Entrambe già qualificate per gli ottavi di finale di UCL, Real Madrid e Inter si sfidano al Bernabeu per il primato del girone.