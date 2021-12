Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One): il trailer (Di domenica 5 dicembre 2021) Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), il sequel di Spider-Man: Into the Spider-Verse ha ora un trailer ufficiale e anticipa un altro sequel del film d’animazione di successo. Chi produce Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)? Sony Pictures ci ha finalmente permesso di dare uno sguardo a Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) attraverso il primo trailer ufficiale: il sequel di una delle ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 5 dicembre 2021)-Man:theOne), il sequel di-Man: Into theha ora unufficiale e anticipa un altro sequel del film d’animazione di successo. Chi produce-Man:theOne)? Sony Pictures ci ha finalmente permesso di dare uno sguardo a-Man:theOne) attraverso il primoufficiale: il sequel di una delle ...

