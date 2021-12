Serie A | Bologna-Fiorentina in streaming | dove vedere la gara in diretta

Advertising

Commenta per primo Le formazioni ufficiali di- Fiorentina, 16a giornata diA:(3 - 4 - 2 - 1) : Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Dijks; Soriano, Sansone; Barrow. All. : Mihajlovic. Fiorentina (4 - 3 - 3) : Terracciano; ...Tutto è pronto per il primo match domenicale della 16giornata diA. Tocca a- Fiorentina darà inizio a questo giorno di calcio per il massimo campionato italiano. Mihajlovic e Italiano ha scelto i 22 che scenderanno in campo dall'inizio.- ...Manca poco all'inizio di Bologna-Fiorentina e in questo articolo ne approfittiamo per proporvi le formazioni ufficiali delle due squadre ...L’esaltante vittoria di fronte al pubblico di casa contro la Roma ha rilanciato ulteriormente le ambizioni del Bologna. Ancor più se si pensa che i rossoblù hanno dovuto rinunciare per gran parte dell ...