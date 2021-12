(Di domenica 5 dicembre 2021), calci e. Comincia così laelettorale di Ericalle prossime elezioni presidenziali francesi. Al primo meeting del candidato ultraconservatore tenuto alle porte di Parigi, alcuni militanti di Sos Racisme si sono infiltrati indossando magliette con scritto “No al”, mostrate durante l’intervento di. Una scintilla che ha provocato una maxi-rissa con i sostenitori dell’opinionista, che sono saltati addosso ai militanti aggredendoli violentemente. Una ragazza è stata portata via con il volto insanguinato, mentre tra il pubblico ci sono dei feriti. Il tutto, mentre l’opinionista ultraconservatore continuava il suo intervento. Un preludio ad una campagna elettorale ad alta tensione, come dimostrato anche dalla manifestazione che si è tenuta nel ...

Advertising

planetpaul65 : RT @HuffPostItalia: Sediate, pugni, razzismo e populismo. Parte la crociata di Zemmour - HuffPostItalia : Sediate, pugni, razzismo e populismo. Parte la crociata di Zemmour -

Ultime Notizie dalla rete : Sediate pugni

Yahoo Notizie

Canto queiorrendi dati sui bianchi cristalli il livido delle cosce,in età adolescente ... No, basta soltanto che viaccanto a lei, e che aspettiate che il suo cuore plachi il ...... un 47enne, è stato colpito in testa da una bottiglia di vetro, oltre da alcune, rendendo ... aumentano i casi con l'inizio della scuola: 20 classi in quarantena Cronaca Bari,e ...Scontri al primo evento del candidato di ultradestra, che vuole la Francia fuori dalla Nato. Viaggio fra i suoi fan, un po' misogini un po' no vax ...