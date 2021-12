Sci, Sofia Goggia vince ancora in discesa libera (Di domenica 5 dicembre 2021) Seconda vittoria in due giorni; che splenda il sole o incomba il nevischio. E salgono a 13 i successi in Coppa del Mondo in stagione. Gigantesca: Sofia Goggia. ancora prima in discesa libera a Lake Louise, con il tempo di 1.48.42; riesce a mettersi ancora nettamente davanti alla statunitense Breezy Johnson alla svizzera Corinne Suter. 10 in totale i gradini più alti del podio conquistati proprio in discesa libera. E la striscia fa riaffiorare ricordi azzurri sulle nevi al femminile di quelli da lucciconi agli occhi: Isolde Kostner (15 successi), come più su appaiate Federica Brignone e Deborah Compagnoni (16). Lo aveva scritto sui social proprio lo scorso 3 dicembre in occasione della prima vittoria a Lake Louise, la quinta consecutiva in ... Leggi su velvetmag (Di domenica 5 dicembre 2021) Seconda vittoria in due giorni; che splenda il sole o incomba il nevischio. E salgono a 13 i successi in Coppa del Mondo in stagione. Gigantesca:prima ina Lake Louise, con il tempo di 1.48.42; riesce a mettersinettamente davanti alla statunitense Breezy Johnson alla svizzera Corinne Suter. 10 in totale i gradini più alti del podio conquistati proprio in. E la striscia fa riaffiorare ricordi azzurri sulle nevi al femminile di quelli da lucciconi agli occhi: Isolde Kostner (15 successi), come più su appaiate Federica Brignone e Deborah Compagnoni (16). Lo aveva scritto sui social proprio lo scorso 3 dicembre in occasione della prima vittoria a Lake Louise, la quinta consecutiva in ...

