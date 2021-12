“Penso di aver avuto la conferma: sarò a Sanremo”: Beppe Vessicchio commenta così i 22 big in gara all'Ariston (Di domenica 5 dicembre 2021) Beppe Vessicchio ci sarà. Per lui le porte del teatro Ariston si apriranno dopo l'annuncio dei big in gara. "Io, da ieri sera, Penso di aver avuto la conferma che sarò sul palco di Sanremo perché ho un rapporto produttivo con Le vibrazioni. (in gara al Festival ndr). Questa mattina lo posso dire, ieri mattina non l'avrei saputo", racconta Beppe Vessicchio durante la puntata di Non stop news su RTL 102.5. Il suo ritorno a Sanremo sembra ormai per davvero dietro l'angolo. La presenza di Vessicchio come direttore d'orchestra del Festival di Sanremo è nota a tutti a partire dal 1990. Durante la scorsa edizione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021)ci sarà. Per lui le porte del teatrosi apriranno dopo l'annuncio dei big in. "Io, da ieri sera,dilachesul palco diperché ho un rapporto produttivo con Le vibrazioni. (inal Festival ndr). Questa mattina lo posso dire, ieri mattina non l'avrei saputo", raccontadurante la puntata di Non stop news su RTL 102.5. Il suo ritorno asembra ormai per davvero dietro l'angolo. La presenza dicome direttore d'orchestra del Festival diè nota a tutti a partire dal 1990. Durante la scorsa edizione di ...

