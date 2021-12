Napoli, Mertens segna e vuole restare (Di domenica 5 dicembre 2021) Dries Mertens vorrebbe segnare altri gol simili anche nella prossima stagione al Napoli : " Il club ha un'opzione per allungare il mio contratto, spero accada ". Il belga, anni 34, non vuole smettere, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 dicembre 2021) Driesvorrebbere altri gol simili anche nella prossima stagione al: " Il club ha un'opzione per allungare il mio contratto, spero accada ". Il belga, anni 34, nonsmettere, ...

