Milinkovic contro l'arbitro Fabbri: espulso per proteste (Di domenica 5 dicembre 2021) GENOVA - Sergej Milinkovic - Savic contro l'arbitro Fabbri. Succede tutto al 67' di Sampdoria - Lazio. Il centrocampista si arrabbia per un fallo che subisce, ma non fischiato. Poco dopo il fallo lo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 dicembre 2021) GENOVA - Sergej- Savicl'. Succede tutto al 67' di Sampdoria - Lazio. Il centrocampista si arrabbia per un fallo che subisce, ma non fischiato. Poco dopo il fallo lo ...

Advertising

LALAZIOMIA : Milinkovic contro l’arbitro Fabbri: espulso per proteste - sportli26181512 : Milinkovic contro l’arbitro Fabbri: espulso per proteste: Il Sergente della Lazio, capitano con Immobile out, si ar… - Raffaele1963 : #Milinkovic #SampdoriaLazio ancora non è capito che le proteste dei biancocelesti contro gli arbitri non pagano anc… - RedGiorgio81 : Fin qui grande primo tempo della Lazio, partito dal secondo tempo contro l’Udinese. Bellissime trame offensive, Mil… - juvssl : RT @OptaPaolo: 7 - La Sampdoria è la squadra contro cui Sergej Milinkovic-Savic ha preso parte a più gol in Serie A: 7 (4 gol e 3 assist).… -