Magia di Cuadrado da calcio d'angolo: la Juve è 1-0 sul Genoa al 45? (Di domenica 5 dicembre 2021) Juve in vantaggio sul Genoa al 45?. Al momento decide la gara un gran bel gol di Juan Cuadrado al 9?, direttamente da calcio d'angolo. Gara condotta dai bianconeri, che hanno sfiorato in diverse occasioni la rete del raddoppio, senza riuscire a trovare la rete del 2-0, Morata che anche all'ultimo istante sbaglia un gol importante. Si va all'intervallo sull'1-0 per la Juve, Genoa praticamente mai pericoloso. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

MaxRaySpring : @juventusfc Con un primo tempo così ben giocato (contro un avversario mediocre e decimato), è un grosso demerito av… - geokawa : RT @pistoligno_gol: Per ora stiamo in piedi per una magia di Cuadrado...gli altri non segnano manco a porta vuota... - pistoligno_gol : Per ora stiamo in piedi per una magia di Cuadrado...gli altri non segnano manco a porta vuota... - MarioVivinC : Non è possibile essere in vantaggio solo 1-0 nel primo tempo. Solita storia, mascherata da una magia di Cuadrado. #JuventusGenoa - AlePede76 : Vorrei chiedere al telecronista di @DAZN_IT in #JuveGenoa di non sussarlo più con la magia di #cuadrado...la magia… -