Falsi green pass, sequestrati 107 certificati rilasciati da medico no vax (Di domenica 5 dicembre 2021) La Procura di Ravenna ha disposto il sequestro preventivo d'urgenza di altri 107 green pass di pazienti vaccinati da Mauro Passarini, il 64enne medico di base di origine bolognese che era stato ...

