F1, Lewis Hamilton: “Verstappen ha frenato di colpo, non so perché. Ho vinto con esperienza” (Di domenica 5 dicembre 2021) Lewis Hamilton vince un clamoroso Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di F1 2021 che rimarrà nella mente di tutti davvero a lungo. Sul neonato tracciato cittadino di Jeddah, nei 50 giri della gara, è successo letteralmente di tutto. Bandiere rosse, ripartenze con il cuore in gola, incidenti, sorpassi al limite ed oltre, Virtual Safety Car, polemiche, tamponamenti, posizioni cedute e riprese. Da questo scenario incredibile emerge il “Re Nero” che vince per la centotreesima volta nella sua carriera, ma questa volta ha un peso specifico indicibile. Con questi risultati, infatti, il sette volte campione del mondo sbarcherà ad Abu Dhabi, per l’ultima prova del campionato, a pari punti con il rivale olandese, per un’ultima gara davvero epocale. Le sue parole al termine della gara trasudano emozioni: “Un GP ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021)vince un clamoroso Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di F1 2021 che rimarrà nella mente di tutti davvero a lungo. Sul neonato tracciato cittadino di Jeddah, nei 50 giri della gara, è successo letteralmente di tutto. Bandiere rosse, ripartenze con il cuore in gola, incidenti, sorpassi al limite ed oltre, Virtual Safety Car, polemiche, tamponamenti, posizioni cedute e riprese. Da questo scenario incredibile emerge il “Re Nero” che vince per la centotreesima volta nella sua carriera, ma questa volta ha un peso specifico indicibile. Con questi risultati, infatti, il sette volte campione del mondo sbarcherà ad Abu Dhabi, per l’ultima prova del campionato, a pari punti con il rivale olandese, per un’ultima gara davvero epocale. Le sue parole al termine della gara trasudano emozioni: “Un GP ...

