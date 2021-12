“Esonero imminente”: Serie A, può arrivare un nome top (Di domenica 5 dicembre 2021) La Sampdoria con D’Aversa non supera il suo momento di crisi: dopo il ko con la Lazio, l’Esonero può essere imminente ed esce un nome top. La Sampdoria ha perso questo pomeriggio in casa contro la Lazio. Un brutto ko con il risultato finale di 1-3: un solo gol per gli uomini di Roberto D’Aversa segnato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 5 dicembre 2021) La Sampdoria con D’Aversa non supera il suo momento di crisi: dopo il ko con la Lazio, l’può essereed esce untop. La Sampdoria ha perso questo pomeriggio in casa contro la Lazio. Un brutto ko con il risultato finale di 1-3: un solo gol per gli uomini di Roberto D’Aversa segnato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

