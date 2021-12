Donne dimenticate dai media: se ne occupa il 26% dei servizi, quasi mai contro stereotipi o disuguaglianze. E le esperte intervistate? Poche e addirittura in calo (Di domenica 5 dicembre 2021) Le Donne sono ancora dimenticate e marginalizzate dai media. Lo sono in Europa e ancora di più in Italia. A rivelarlo sono i dati raccolti dal Global media Monitoring Project 2020 che, a cinque anni dall’ultimo report, ha analizzato lo spazio che i mezzi di informazione dedicano alle voci femminili sia come protagoniste che come autrici. In totale sono state considerate 10691 news da 32 Paesi: 2387 dalla stampa, 2279 dalla tv, 2094 dalla radio e 1654 post da Twitter. Risultato? Nei Paesi Ue, dal 2015, i servizi che si sono occupati delle Donne sono cresciuti solo del 2% (28%). Va peggio in Italia, dove sono il 26 per cento e quasi mai si occupano di contrastare gli stereotipi (meno del 4%) o di parlare delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Lesono ancorae marginalizzate dai. Lo sono in Europa e ancora di più in Italia. A rivelarlo sono i dati raccolti dal GlobalMonitoring Project 2020 che, a cinque anni dall’ultimo report, ha analizzato lo spazio che i mezzi di informazione dedicano alle voci femminili sia come protagoniste che come autrici. In totale sono state considerate 10691 news da 32 Paesi: 2387 dalla stampa, 2279 dalla tv, 2094 dalla radio e 1654 post da Twitter. Risultato? Nei Paesi Ue, dal 2015, iche si sonoti dellesono cresciuti solo del 2% (28%). Va peggio in Italia, dove sono il 26 per cento emai sino di contrastare gli(meno del 4%) o di parlare delle ...

Advertising

cronachelucane : LE LIBERTÀ DIMENTICATE IN REGIONE - Piano strategico, sulla questione demografica idee medievali: donne fattrici, n… - LavHazza1 : Ma che volete da Megan? Era stupenda.Ha fatto bene a vestirsi così se ero in lei mi vestito ancora più scoperta e a… - sonocomesonoo_ : E l'8 Marzo non vi dimenticate la mimosa con tanto di scritta 'Le donne non si toccano neanche con un fiore' - Toen17411153 : @LDRaimondo @ChiaraFerragni @ValoreD @myrtamerlino Provarci sempre, insistere nella ricerca di amicizia tra donne s… - CittadellAssisi : RT @spiritodiassisi: Preghiera per la pace del 27 novembre. Tra le crisi dimenticate vi è certamente quella del Belucistan, la provincia pi… -