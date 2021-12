Donna circuita su Tinder viene uccisa da una coppia di assassini | il suo cadavere ritrovato in 14 pezzi

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 5 dicembre 2021) Aveva detto alle sue amiche che si sarebbe recata ad un appuntamento con unaconosciuta su. Sembrava così felice, Sydney Loofe, 24enne residente a Lincoln, nel Nebraska. La giovane stava vivendo una nuova storia d’amore con unadi nome Audrey, conosciuta proprio grazie all’ormai nota app di incontri. Due giorni prima si era incontrata per la prima volta con Audrey ed era andato tutto bene. Sydney aveva anche condiviso una foto su Snapchat: “Pronta per il mio appuntamento”, aveva scritto la 24enne. LEGGI ANCHE =>brasiliana incintanel suo bagno: le hanno strappato il figlio dal ventre Ma da quel secondo incontro la giovane non è più tornata. La mattina dopo Sydney non si è presentata a lavoro. I suoi genitori, George e Susie, non ricevevano risposte ...