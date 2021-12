Crescono le terze dosi, pressione sugli ospedali è sotto il livello di guardia. Primi casi severi su bambini (Di domenica 5 dicembre 2021) Continua ad accelerare il piano vaccinale, in particolare le somministrazioni delle cosiddette dosi booster. Intanto sono 15mila i nuovi casi nelle ultime 24 ore, diminuiscono i decessi: 43. Le ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 5 dicembre 2021) Continua ad accelerare il piano vaccinale, in particolare le somministrazioni delle cosiddettebooster. Intanto sono 15mila i nuovinelle ultime 24 ore, diminuiscono i decessi: 43. Le ...

Advertising

infoitsalute : Speranza: “Siamo in piena pandemia, ma numeri su vaccini incoraggianti: crescono prime e terze dosi” - infoitsalute : Quarta ondata, Gimbe: crescono del 22% le terapie intensive. Balzo in avanti di prime e terze dosi in 7 giorni - cilentano_it : Coronavirus: crescono ancora nuovi casi (+25,1%), ricoveri (+13,7%), terapie intensive (+22%) e decessi (+14%). 32… - anteprima24 : ** Covid e #Vaccini a ##Salerno: crescono contagi e… terze dosi ** - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Sono ancora giorni non semplici, siamo in piena #pandemia', lo afferma il Ministro Speranza -